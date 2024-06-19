Российские паломники умерли в Саудовской Аравии

Четыре российских паломника умерли во время хаджа в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ в Джидде. Газета.Ru

«По нашей информации, четыре паломника — один мужчина и три женщины — скончались во время совершения обрядов хаджа в этом году от естественных причин, связанных с состоянием их здоровья, возрастом», — заявили в генеральном консульстве России в Джидде. RT на русском

Отмечается, что в хадж в этом году отправились почти 25 тысяч паломников из России. Lenta.ru