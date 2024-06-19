Визит президента России Владимира Путина в Северную Корею привлек пристальное внимание мировых СМИ. Самые интересные статьи, посвященные этой теме, в материале «Рамблера».

Президент России Владимир Путин прибыл 18 июня в КНДР с двухдневным государственным визитом. Самолет главы России совершил посадку в аэропорту Сунан близ Пхеньяна около 2:22 по местному времени, Владимира Путина лично встретил северокорейский лидер Ким Чен Ын. Сегодня запланировано проведение переговоров в различных форматах, в том числе в расширенном составе, неформальное общение лидеров, участие в торжественном концерте и посещение православного храма.

В Китае оценили визит Путина в Северную Корею

Испанское издание El País обратило внимание на то, что это первый визит российского лидера в Северную Корею с 2000 года, и он «подчеркивает сближение между обеими странами» и растущую роль Пхеньяна.

А журналисты El Mundo заметили, что Путин увидел в Пхеньяне «такой же теплый прием, как и во время его последнего визита 24 года назад».

«Углубление военного и экономического сотрудничества между Россией и Северной Кореей помогает продолжать СВО и предлагает Пхеньяну технологический импульс, питая беспокойство Китая и Запада по поводу все более близких отношений между двумя странами», - отмечает The Wall Street Journal.



В статье американского издания также подчеркивается, что растущая ядерная и ракетная угроза со стороны Северной Кореи может спровоцировать усиление военного присутствия США в регионе.

В свою очередь китайская газета The Global Times приводит мнение политологов, считающих, что сближение Москвы и Пхеньяна неизбежно, так как давняя стратегия США и их союзников по изоляции и подавлению двух стран «автоматически подтолкнет их к совместной работе для борьбы с общей угрозой».

Однако любое существенное сотрудничество между Россией и Северной Кореей может заставить США забеспокоиться или даже испугаться, считает научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн.

«Американские политики должны осознать, что Вашингтон не может диктовать условия или заставлять других принять гегемонистские ценности США о добре и зле, и чем больше они пытаются вмешиваться в дела других стран, тем больше слабостей демонстрируют миру», - отметили аналитики.



Напомним, что Москва и Пхеньян неоднократно отвергали обвинения со стороны США и ЕС в незаконном сотрудничестве по военной линии. Обе страны, вместе с тем, подчеркивали, что намерены и дальше наращивать экономическое взаимодействие и развивать двусторонние отношения.