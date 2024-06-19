Экс-президент Польши поддержал удары по Кремлю

Пранкеры Вован и Лексус опубликовали свой разговор с экс-президентом Польши Брониславом Коморовским от лица бывшего президента Украины Петра Порошенко. В этой беседе Коморовский заявил, что Польша пожертвовала своей безопасностью ради Украины, и прокомментировал атаки ВСУ по российской территории.

Коморовский возглавлял Польшу с 2010-го по 2015 год. Во время своего президентства он заявлял, что Польша должна поддерживать сближение Украины с Западом и способствовать европейской интеграции страны. Также он называл уступки России «путем в никуда».

Пранкеры вынудили сенатора США рассказать о планах на Украину

В беседе с «Порошенко» он заявил, что польские власти поставили под удар безопасность собственной страны ради Украины. По словам Коморовского, Варшава делала все возможное, чтобы связать Украину с западным миром, а затем «усилить перед российской угрозой». Он добавил, что теперь Украина платит за «прозападный» курс.

«Я надеюсь, что на Украине будут помнить о том уровне помощи, который оказала Польша, особенно в течение последних двух лет. Это была гигантская помощь, которая до сих пор не компенсирована польскому войску, если говорить о технике, переданной Украине», - отметил экс-президент.



Он добавил, что в Польше до сих пор не решена проблема «нарушенных» военных запасов. Это бьет по мобилизационным потребностям страны.

«У нас целые дивизии, которым не хватает танков и пушек», - подчеркнул Коморовский.



Экс-президент Польши также посоветовал украинским властям быть осторожнее с атаками по территории России. Он подчеркнул, что ВСУ не должны выглядеть террористами в глазах западного мира. В то же время Коморовский заявил, что удар по Кремлю был бы «очень интересным».

«Если бы вам удалось попасть в Кремль - это было бы очень интересно», - заявил Коморовский.



Также он предупредил, что внутренние конфликты на Украине привели бы к мгновенному «спаду симпатии» во многих странах Европы, в том числе и в Польше.