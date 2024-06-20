На Западе заявили о смене генсека НАТО в критический момент

Назначение нового генерального секретаря НАТО произойдет в критический для альянса момент, считает Bloomberg.

В материале отмечается, что смена руководства альянса случится в разгар российско-украинского конфликта. Агентство указало, что новому генсеку придется продолжать организовывать поддержку Киеву, в то же время предотвращая эскалацию отношений между Россией и НАТО.

При этом, по мнению авторов статьи, работа следующего главы альянса может усложниться в случае победы бывшего американского лидера Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах. Однако, добавляют они, Марк Рютте, который является главным кандидатом на эту должность, станет наиболее удачным вариантом для сотрудничества с Трампом.

Ранее стало известно, что президент Румынии Клаус Йоханнис отозвал свою кандидатуру на пост генсека НАТО. По данным Reuters, Высший совет национальной обороны страны поддержит кандидатуру Рютте на этот пост.