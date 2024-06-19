Белый дом отменил встречу США и Израиля на высшем уровне из-за видео, в котором израильский премьер Биньямин Нетаньяху утверждал, что Штаты задерживают военную помощь его стране. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников.

Встреча, на которой США и Израиль должны были обсудить Иран, была запланирована на четверг, 20 июня. Но главные советники президента США Джо Байдена «пришли в ярость» из-за видео Нетаньяху. По данным Axios, такое послание старший советник Байдена Амос Хохштейн лично передал Нетаньяху на встрече через несколько часов после выхода видео.

Затем Белый дом решил пойти еще дальше и отменил встречу. Axios отмечает, что решение было спонтанным - некоторые израильские официальные лица направлялись в Вашингтон на переговоры, когда их «развернули».

«Американцы в ярости. Видео Биби [прозвище Нетаньяху - прим.ред.] нанесло большой ущерб», - заявил высокопоставленный израильский чиновник.



В Германии не исключили ареста Нетаньяху, если МУС выдаст ордер

В скандальном видеообращении Нетаньяху говорил на английском. Он назвал «немыслимым», что администрация США в последние несколько месяцев удерживает поставки оружия и боеприпасов Израилю. Белый дом публично выразил недоумение. Пресс-секретарь Карин Жан-Пьер отметила, что с начала войны в Газе поставки американского оружия Израилю на миллиарды долларов шли беспрепятственно.

«Мы правда не знаем, о чем он говорит», - подчеркнула Жан-Пьер.



По словам американского чиновника, в частном порядке команда Байдена была разгневана и шокирована неблагодарностью Нетаньяху. Стратегический диалог по Ирану, который США в итоге отменили, включал многочасовые встречи с участием чиновников Госдепартамента, Пентагона и спецслужб США, а также их израильских коллег. Отношения между командами Байдена и Нетаньяху подошли к самой напряженной точке за восемь месяцев с момента начала войны в Газе, подчеркивает Axios.