Лидеры двух стран ЕС поссорились из-за опоздания на четыре минуты

Президент Болгарии Румен Радев отказался от запланированной встречи с премьером Черногории Милойко Спаичем, потому что тот опоздал на переговоры на четыре минуты. Об этом сообщает Politico.

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Радев, возглавлявший болгарскую делегацию в Подгорице, должен был встретиться со Спаичем в здании правительства вечером 17 июня. До этого премьер Болгарии провел встречу с президентом Черногории Яковом Милатовичем. Планы изменились, так как Спаич появился не сразу, а Радев отказался ждать.

Представитель правительства Черногории заявил Politico, что Спаич хотел встретиться с Радевым, несмотря на свой плотный график. Однако предыдущая встреча Спаича длилась на три минуты дольше, чем планировалось, а болгарская делегация покинула здание правительства после четырех минут ожидания, подчеркнул он.

Как заявил представитель Радева болгарской газете Dnevnik, «совершенно естественно, что глава государства отказывается от встречи, к которой принимающая сторона не готова».

В ходе своего двухдневного визита Радев заявил, что Болгария поддерживает вступление Черногории в ЕС. Черногория начала переговоры о членстве с Евросоюзом в 2012 году. Президент страны заявлял, что Подгорица рассчитывает на вступление в ЕС к 2028 году.

Politico отмечает, что это не первый раз, когда Спаич не явился на встречу с иностранным высокопоставленным лицом. В марте он пренебрег мэром Любляны Зораном Янковичем, который прождал аудиенции полчаса. 36-летний Спаич ранее был банкиром Goldman Sachs. Он был избран в октябре 2023 года и стал самым молодым премьер-министром Европы.