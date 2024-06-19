Ким Чен Ын выразил поддержку России в конфликте на Украине

Северная Корея выражает поддержку России в конфликте на Украине и отмечает особенно высокую роль Москвы в поддержании баланса сил во всем мире.

Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын перед началом переговоров, передает ТАСС.

Путин пригласил Ким Чен Ына в Москву

«Правительство Корейской Народной Демократической Республики (...) выражает полную поддержку и солидарность российскому правительству, армии и народу в выполнении специальной военной операции на Украине для защиты суверенитета, интересов безопасности, а также территориальной целостности», — отметил северокорейский лидер.



Ранее в столице КНДР Пхеньяне началась церемония официальной встречи Путина и Ким Чен Ына. Церемония проходит на площади Ким Ир Сена. На опубликованных в соцсетях фотографиях видно, что трибуны украшены флагами и портретами лидеров двух стран.