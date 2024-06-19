В Китае оценили визит Путина в Северную Корею

Сотрудничество России и Северной Кореи является рациональным выбором на фоне давления Запада на оба государства, считают китайские эксперты. Они оценили визит президента России Владимира Путина в КНДР в разговоре с изданием Global Times.

Ван Цзюньшэн, научный сотрудник, занимающийся исследованиями Восточной Азии в Китайской академии социальных наук в Пекине, предположил, что визит российского лидера «наверняка выведет российско-северокорейские отношения на новую высоту».

Путин: подготовлен документ, который ляжет в основу отношений России и КНДР

В условиях расширения Североатлантического альянса в Европе и конфликта на Украине, а также на фоне существования альянсов под руководством США в Северо-Восточной Азии, нацеленных на КНДР, более глубокое сотрудничество между РФ и Северной Кореей не является сюрпризом, утверждает эксперт.