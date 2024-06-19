Пока вы спали: крупный штраф «Почты России» и задушевный разговор Путина с Ким Чен Ыном

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Суд оштрафовал госкомпанию за задержки в ремонте отделений

Под руководством Бориса Ковальчука Счетная палата становится гораздо жестче, сообщает «Коммерсант».

Через месяц после его назначения Мировой суд в Москве вынес в рамках претензий ведомства «Почте России» штраф на 100 млн руб. за нарушение договора с Минцифры о ремонте отделений, что в 20 раз больше всех штрафов Счетной палаты за 2023 год.

Как установил суд, почтовый оператор, получавший на проект 5 млрд рублей от государства, не закончил работы в срок в 279 отделениях.

В «Почте России» заявили, что претензии - «формальность» и отделения возобновили работу после ремонта в срок.

Российские конструкторы смогли повысить защищенность танков Т-72Б

Российские конструкторы повысили всеракурсность защиты и противокумулятивную стойкость танков Т-72Б, сообщает ТАСС.

Технический результат - повышение защищенности танка, повышение пожаробезопасности. Недостатком боевой машины стала защита, организованная только с лобовой проекции, что не соответствует современным требованиям.

Как заявили в «Уралвагонзаводе», Т-72, который в 2023 году отметил 50-летний юбилей, не исчерпал модернизационный потенциал и сегодня его совершенствуют с учетом опыта специальной военной операции.

США захотели сокрушить Китай роем дронов-камикадзе с искусственным интеллектом

Обеспокоенные потенциальным противостоянием с Китаем американские власти разрабатывают способы победить в конфликте с превосходящей по численности Народно-освободительной армией Китая, сообщает «Лента.ру».

В Минобороны США захотели сокрушить Китай с помощью роя недорогих самоуправляемых дронов-камикадзе с искусственным интеллектом.

Самолеты-роботы ознаменуют собой отход от «устаревших» беспилотников, которые, как утверждают в военном ведомстве, стали «перепроектированными» и «трудоемкими» в производстве.

В Ингушетии нашли дом захватчика из ростовского СИЗО

Журналисты нашли в Малгобекском районе Ингушетии дом одного из террористов, захвативших заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону, сообщает «Лента.ру».

Двухэтажное строение, огороженное кирпичным забором, в настоящее время пустует. Речь идет о жилище 22-летнего уроженца Ингушетии Малика Гандалоева.

В соседнем доме проживает семья дяди Гандалоева. Неподалеку живут родители Гандалоева — тоже в частном доме.

Путин и Ким Чен Ын провели задушевный разговор

Российский лидер Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын по дороге в резиденцию для почетных гостей «Кымсусан» в Пхеньяне делились «сокровенными думами» и мнениями о развитии отношений двух стран, сообщает РИА Новости.

После этого состоялся «задушевный» разговор. Северокорейский руководитель встретил Путина у трапа. Лидеры поговорили несколько минут, после чего кортеж глав государств покинул аэропорт.

После того, как они прибыли в «Кымсусан», Ким Чен Ын, сопровождая Путина, «продолжал задушевный разговор с ним».