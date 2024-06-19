Рябков: Россия ждёт ответа от США на свои предложения по обмену заключёнными
Москва ждёт от Вашингтона ответ на свои предложения по вопросу возможного обмена заключёнными.
Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
«... в данной ситуации мяч на стороне США, мы ждём от них ответа на те идеи, которые им излагались», — сказал дипломат.
Ранее Рябков отметил, что Россия выдвинула предложения по обмену заключёнными, США затягивают паузу.
В марте глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова продолжать диалог с Вашингтоном по обмену заключёнными.