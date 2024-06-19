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Рябков: Россия ждёт ответа от США на свои предложения по обмену заключёнными

Москва ждёт от Вашингтона ответ на свои предложения по вопросу возможного обмена заключёнными.

Россия ждёт ответа от США на свои предложения по обмену заключёнными
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«... в данной ситуации мяч на стороне США, мы ждём от них ответа на те идеи, которые им излагались», — сказал дипломат.

Ранее Рябков отметил, что Россия выдвинула предложения по обмену заключёнными, США затягивают паузу.

В марте глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова продолжать диалог с Вашингтоном по обмену заключёнными.

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