Россия ждёт ответа от США на свои предложения по обмену заключёнными

Москва ждёт от Вашингтона ответ на свои предложения по вопросу возможного обмена заключёнными.

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Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«... в данной ситуации мяч на стороне США, мы ждём от них ответа на те идеи, которые им излагались», — сказал дипломат.



Ранее Рябков отметил, что Россия выдвинула предложения по обмену заключёнными, США затягивают паузу.

В марте глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова продолжать диалог с Вашингтоном по обмену заключёнными.