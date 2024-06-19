Во время трансляции EURO 2024 в Германии Крым показали частью РФ

В Германии во время показа футбольного матча в рамках трансляций EURO 2024 показали Крымский полуостров как часть России.

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Как пишет немецкий таблоид Bild, это произошло во время трансляции, которую вел местный стриминговый сервис Magenta TV. Перед встречей на поле сборных Турции и Грузии из группы F телеканал показал программу предстоящей игры.

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В какой-то момент появилась карта Европы с обозначенными странами-участницами чемпионата по футболу, которой является и Украина. При этом территория Украины была окрашена в цвета национального флага, но не включала Крым.

Полуостров же, как отметили журналисты, был окрашен в белый цвет, как и не участвующие в футбольном мероприятии государства. После этого казуса ведущий телеканала извинился.