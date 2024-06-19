Небензя призвал Запад последовать предложению Путина по Украине
Россия призывает Запад последовать мирному предложению Москвы по урегулированию кризиса вокруг Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи.
По его словам, предложение нацелено не на заморозку конфликта, а на его реальное завершение, что позволит «перевернуть эту трагическую страницу в истории и постепенно, шаг за шагом, восстанавливать отношения доверия и добрососедства между Россией и Украиной и в целом Европой».
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Дипломат указал, что для этого необходимы «кардинальные изменения вектора мышления западных политических элит, их принципиальный отказ от использования украинского проекта против России, отказ НАТО от агрессивной милитаристской политики, возвращение к обстоятельному диалогу по всему комплексу глобальной безопасности при обязательном учете интересов всех государств-членов».
Небензя отметил, что это единственный путь, чтобы избежать дальнейшей эскалации.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта. Они предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену санкций в отношении России.