В МИД РФ заявили, что Украина никогда не вступит в НАТО

Украина никогда не вступит в Североатлантический альянс, заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

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Комментируя заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что условием вступления Украины в военный блок является победа в конфликте с РФ, замминистра сказал:

В США назвали условие для вступления Украины в НАТО

"Значит, этого никогда не будет". "Надеюсь, господин Столтенберг это понимает", - добавил он.

"Ему лучше, чем мне, известно, как готовилось пресловутое решение 2008 года, когда лидеры НАТО записали на высшем уровне, что Украина станет членом НАТО. Это стало спусковым крючком в значительной мере всего того кризиса, который мы наблюдаем сегодня. Если натовцы готовы и дальше ходить по этим граблям и история их ничему не учит, то тогда они будут рукояткой этих грабель получать по лбу. И синяки у них будут все сильнее", - подчеркнул он.



Отвечая на вопрос о том, следует ли из этого, что Украина никогда не вступит в НАТО, Рябков подчеркнул: "Думаю, что это исключается".

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.