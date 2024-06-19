США заявили об обсуждении с партнерами постконфликтного устройства Газы

Соединенные Штаты обсуждают с партнерами на Ближнем Востоке постконфликтное устройство сектора Газа. Об этом заявила помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

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"Вопрос о том, что будет дальше, что будет после этого конфликта, мы активно обсуждали с нашими арабскими партнерами, с палестинцами, с израильскими властями на протяжении последних четырех или пяти месяцев", - сказала она.



Чиновница отметила, что власти Израиля уделяют этому планированию недостаточно внимания, однако, по ее словам, это не мешает проведению соответствующих консультаций. "Я хочу сказать, что это не мешает нам проводить работу с нашей стороны, осуществляя обширные консультации и разрабатывая концепции, которые, как на прошлой неделе сказал госсекретарь [США Энтони] Блинкен, мы представим нашим партнерам в ближайшее время", - подчеркнула она.

Лиф добавила, что в ближайшие выходные, возможно, направится в очередную поездку на Ближний Восток, чтобы продолжить упомянутые дискуссии.