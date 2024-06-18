Китай обратился к США с призывом

Китай призывает Соединенные Штаты работать над прекращением боевых действий на Украине вместо того, чтобы продолжать их эскалацию, заявил зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, заявление по вопросу конфликта на Украине дипломат сделал в ходе выступления на заседании Совбеза ООН.

«Призываем США работать в интересах скорейшего прекращения [конфликта] и восстановления мира вместо того, чтобы продолжать эскалацию напряженности, усугублять конфронтацию», — подчеркнул дипломат.



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Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь во время брифинга призвал руководство Североатлантического альянса пересмотреть свои шаги по украинскому кризису, а не направлять необоснованные обвинения в адрес Китая.