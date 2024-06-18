Эрдоган и Пашинян провели переговоры

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и премьер Армении Никол Пашинян во время телефонных переговоров заявили о политической воле по нормализации отношений без предварительных условий.

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Об этом пишет РИА Новости.

Лидеры стран подчеркнули политическую волю к полной нормализации отношений между Анкарой и Ереваном без предварительных условий.

Они подчеркнули важность продолжения переговоров между специальными представителями государств и подтвердили согласованные к настоящему моменту договорённости.

В сентябре Пашинян и Эрдоган обсуждали в ходе телефонных переговоров двусторонние отношения и региональные вопросы.