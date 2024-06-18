Журналистка упала в обморок на брифинге в Белом доме

Журналистка почувствовала себя плохо и упала в обморок во время ежедневного брифинга для СМИ в Белом доме. Об этом сообщает РИА «Новости».

В результате брифинг прервали для помощи женщине. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, причиной обморока могла стать погода — в последнее время жители Вашингтона страдают от аномальной жары.

Помимо этого Жан-Пьер спустилась с трибуны, чтобы самостоятельно проверить состояние журналистки. После этого брифинг возобновился.

Ранее аномальная жара спровоцировала пожар на газопроводе под Саратовом.