СМИ назвали нового генсека НАТО: чем он опасен для России

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте может стать новым генеральным секретарем Североатлантического альянса. Кто выступил в его поддержку, чем он известен, как относится к России?

Кого назвали новым генсеком НАТО, кто поддержал его кандидатуру

18 июня голландский новостной канал NOS сообщил, что Рютте станет новым генсеком НАТО. Об этом сообщили несколько источников. Официального подтверждения из структур Альянса не было.

Readovka отмечает: пока действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил только, что кандидатура премьер-министра «близка к согласованию».

«Марк Рютте — очень сильный кандидат, который приобрел много опыта, работая премьер-министром. Он мой близкий друг и коллега. Я убежден, что очень скоро Альянс определится с моим преемником и это решение будет хорошим, как для меня, так и для НАТО», — заявил Столтенберг.



Полномочия Столтенберга истекают 1 октября 2024 года, и сейчас Рютте является главным кандидатом на его пост.

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18 июня Рютте удалось преодолеть два важных препятствия: о поддержке его кандидатуры заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — на личной встрече кандидат пообещал ему, что его страна сможет отказаться от помощи Украине. Кроме того, о поддержке Рютте заявили представители Словакии. Изначально в Братиславе выступали за кандидата из стран Восточной Европы, однако в итоге Роберт Фицо решил поддержать Рютте, а не президента Румынии Клауса Йоханниса, который также претендует на этот пост.

Что известно о кандидатуре на пост генсека НАТО, какой у него опыт

Марк Рютте — и. о. премьер-министра Нидерландов от консервативно-либеральной, евроатлантистской и проевропейской Народной партии за свободу и демократию (VVD), был ее лидером с 2006 по 2023 год. В прошлом он работал в голландских промышленных гигантах Unilever и Calve.

EenVandaag пишет, что в 2010 году он стал первым либералом в должности премьер-министра Нидерландов за 92 года. С тех пор он остается на своем посту. 2 июня 2024 года он уступит кресло премьер-министра Дику Шуфу, бывшему генсеку Минюста и генеральному директору Службы общей разведки и безопасности Нидерландов (AVID).

На посту премьер-министра Рютте заслужил репутацию «прямолинейного»: так, в 2018 году он без стеснения перебил Дональда Трампа на совместной пресс-конференции. Он последовательно выступал за увеличение военных расходов Нидерландов до 2% ВВП вместе с остальными странами НАТО.

Что он говорил о конфликте на Украине, будет ли договариваться с Россией

Рютте последовательно поддерживает Украину с 2014 года. С начала СВО он выступал за поставки военной помощи для Украины, 1 марта подписал двустороннее соглашение по безопасности с Владимиром Зеленским и обещал Киеву €3 млрд. До этого настаивал на скорейшей передаче ВСУ европейских танков.

В то же время Рютте подчеркивал, что Украина не может быть принята в НАТО, пока на ее территории идут боевые действия.

На саммите в Швейцарии в июне Рютте объявил, что предложение президента России Владимира Путина о переговорах с Украиной «означает, что он боится, он в настоящей панике». При этом премьер Нидерландов заявил, что якобы нежелание Путина участвовать в саммите по Украине было «ошибкой», и не поверил в то, что президент РФ может поехать с визитом в КНДР.