Стал известен девиз председательства Венгрии в Совете ЕС

Девизом председательства Венгрии в Совете Евросоюза, которое начнется 1 июля, станет «Сделаем Европу вновь великой!». Об этом сообщил министр по делам ЕС Янош Бока, передает Politico.

В издании отметили, что данный девиз перекликается с предвыборным лозунгом бывшего президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку вновь великой!» в 2016 году.

«Он показывает, что вместе мы должны быть сильнее, чем по отдельности, но нам должно быть позволено оставаться теми, кто мы есть, когда мы собираемся вместе. Также девиз отражает идею о том, что Европа способна стать независимым глобальным игроком в нашем трансформирующемся мире», — сказал Бока.



По его словам, Венгрия намерена ввести во время своего председательства новое конкурентоспособное и ориентированное на фермеров сельскохозяйственное соглашение и будет стремиться к более эффективной защите внешних границ, устранению коренных причин миграции и совершенствованию более эффективной политики возвращения. Кроме того в планах Будапешта значится расширение ЕС и «существенные шаги в отношении Молдавии, Грузии и Украины», добавил Бока.

Также он представил в качестве логотипа председательства Венгрии кубик Рубика. Бока назвал его «квинтэссенцией венгерского гения».