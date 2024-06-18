Туск: Евросоюз будет оплачивать безопасность польских границ

Евросоюз согласился оплачивать ряд проектов по укреплению безопасности восточной границы Польши. Об этом сообщил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск.

"Европа будет платить за нашу безопасность. <...> Я разговаривал с большинством европейских премьеров и президентов именно по этому вопросу, и все без исключения, в их числе кандидат на пост главы Еврокомиссии [Урсула фон дер Ляйен], подтвердили готовность относиться к инвестициям в охрану восточной границы Евросоюза как к общему заданию для всего сообщества", - заявил Туск на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.



Он добавил, что финансирование ЕС получат "как минимум некоторые проекты на восточной границе [Польши]".

Туск также объявил, что финансовую поддержку из Брюсселя может получить проект по укреплению границы с РФ и Белоруссией "Восточный щит". К польской инициативе планируют присоединиться другие страны в сообщества, в том числе государства Балтии, отметил польский премьер.