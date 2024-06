США увязали китайский интерес в Грузии с финансированием армии России

Компартия Китая, владеющая большим пакетом в китайской компании СССС, которая будет строить порт в Анаклии в Грузии, якобы финансирует армию России, заявила посол США в Грузии Робин Данниган, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

© U.S. Embassy Vienna

В интервью грузинскому информационному агентству «Интерпрессньюс» она назвала «Компартию Китая номером один в финансировании армии России».

По словам Данниган, «большая часть компании СССС, с которой правительство Грузии заключило контракт по порту в Анаклии, принадлежит Коммунистической партии Китая».

«У меня вопрос, почему надо углублять экономические связи с партией, которая финансирует вашего оккупанта?» – сказала посол.



Генсек НАТО ужесточил риторику в адрес Китая

Она заявила, что есть также сомнения в качестве и стандарте работ, которые осуществляет данная компания.

«Глобально у этой компании нехорошая репутация<…> Недавно она построила порт на Шри-Ланке, и вокруг него много споров <…> Много беспокойства вокруг проекта в Анаклии», – сказала Данниган.



Ранее вице-премьер, министр экономического развития Грузии Леван Давиташвили заявил, что консорциум China Communications Construction Company Limited (Китай) & China Harbour Investment Pte. Ltd (Сингапур) (подконтракторы – China Road and Bridge Corporation и Qingdao Port International Co., Ltd) стал единственным претендентом на строительство в Анаклии самого глубоководного порта на Черном море.

«Правительство Грузии будет владеть в Анаклийском порту через это агентство 51% акций», – сказал Давиташвили.



По его словам, на первом этапе порт ежегодно будет пропускать 600 тыс. контейнеров – это 7,8 млн тонн, а ориентационная стоимость первой фазы составит 600 млн долларов. Первые инфраструктурные работы в Анаклии планируют уже на 2024 год. Также планируется создать в Анаклии индустриальную зону.