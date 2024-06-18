Блинкен рассказал, как США могут выйти из соглашения с Украиной

Процедура одностороннего выхода из соглашений, подобных соглашению о безопасности с Украиной, является стандартным механизмом. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, передает ТАСС.

«Любое международное соглашение того или иного рода всегда содержит механизм, позволяющий одной из сторон выйти из него. Это стандартное положение по исполнению любых таких соглашений», — заявил Блинкен на совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции после переговоров в Вашингтоне.



Заявления Блинкена прозвучали на фоне неопределенности и заявлений других официальных лиц из США насчет того, что Вашингтон может расторгнуть этот договор в ряде случаев. Одним из наиболее вероятных является возвращение Дональда Трампа в Белый дом — политик уже заявил, что в случае победы на выборах он расторгнет соглашение.

Столтенберг назвал причину поддержки Украины со стороны НАТО

До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что в случае смены американской администрации нет гарантий соблюдения Вашингтоном соглашения с Киевом.