$87.04-2.0193.30-2.09
Войти в почту

Блинкен рассказал, как США могут выйти из соглашения с Украиной

Процедура одностороннего выхода из соглашений, подобных соглашению о безопасности с Украиной, является стандартным механизмом. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, передает ТАСС.

Блинкен рассказал, как США могут выйти из соглашения с Украиной
© globallookpress.com
«Любое международное соглашение того или иного рода всегда содержит механизм, позволяющий одной из сторон выйти из него. Это стандартное положение по исполнению любых таких соглашений», — заявил Блинкен на совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции после переговоров в Вашингтоне.

Заявления Блинкена прозвучали на фоне неопределенности и заявлений других официальных лиц из США насчет того, что Вашингтон может расторгнуть этот договор в ряде случаев. Одним из наиболее вероятных является возвращение Дональда Трампа в Белый дом — политик уже заявил, что в случае победы на выборах он расторгнет соглашение.

Столтенберг назвал причину поддержки Украины со стороны НАТО

До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что в случае смены американской администрации нет гарантий соблюдения Вашингтоном соглашения с Киевом.

В мире
Джейк Салливан
Энтони Блинкен
Йенс Столтенберг
Дональд Трамп
НАТО