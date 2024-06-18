Генсек НАТО ужесточил риторику в адрес Китая

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своих публичных выступлениях заметно ужесточил риторику в адрес Китая, рассуждая о сотрудничестве Пекина с Москвой, с одной стороны, и с Западом – с другой.

Так, в ходе своего визита в США глава Североатлантического альянса, в частности, заявил, что «так не может больше продолжаться», передаёт РИА Новости.

«Всё больше союзников осознают, что так не может больше продолжаться, когда КНР пытается поддерживать нормальные отношения с европейскими странами НАТО, и в то же время содействует России», – подчеркнул он.



Столтенберг прокомментировал визит Путина в КНДР

При этом по словам Столтенберга, пока рано говорить о возможных экономических последствиях для Китая, «но эту тему необходимо поднимать».

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», в США забили тревогу из-за усиления поддержки Си Цзиньпином России.