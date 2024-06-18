Столтенберг прокомментировал визит Путина в КНДР

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции, что визит президента России Владимира Путина в КНДР подчеркнул для НАТО «глобальный характер» безопасности и важность партнерства с Азией. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что российский лидер 18 июня прилетит в КНДР, а 19-го отправится во Вьетнам, где пробудет до четверга.

«Для нас этот визит подчеркивает, что безопасность имеет не региональное, а глобальное значение», — подчеркнул Столтенберг.



Генсек пояснил, что именно стремлением наладить глобальную архитектуру безопасности вызвана активизация контактов США с такими партнерами в макрорегионе, как Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония.

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По его словам, в НАТО обеспокоены оборонным сотрудничеством России с КНДР, а также с Китаем и Ираном.

Напомним, что Москва и Пхеньян неоднократно отвергали обвинения со стороны США и ЕС в незаконном сотрудничестве по военной линии. Обе страны, вместе с тем, подчеркивали, что намерены и дальше наращивать экономическое взаимодействие и развивать двусторонние отношения.