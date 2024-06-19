Трамп назвал администрацию Байдена "фашистским режимом"

Бывший президент США Дональд Трамп назвал администрацию нынешнего американского лидера Джо Байдена "фашистским режимом" из-за его миграционной политики.

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"Амнистия [нелегальных мигрантов] Байдена - это прямая атака на американскую демократию и еще один пример того, как Байден <...> разрушает нашу конституционную систему и заменяет ее коррумпированным и фашистским режимом. Это фашисты. Это плохие люди", - сказал Трамп во вторник, выступая перед сторонниками в штате Висконсин.



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Так экс-президент прокомментировал миграционную политику Байдена.

Ранее телекомпания CBS со ссылкой на источники сообщила, что американская администрация намерена предоставить легальный статус сотням тысяч мигрантов, проживающим в США без необходимых документов. Отмечалось, что мера коснется нелегальных мигрантов, проживших в США не менее 10 лет и состоящих в браке с американскими гражданами. Им будут выданы разрешения на работу, а также гарантирована защита от депортации.

Согласно последним статистическим данным, в США проживает порядка 11 млн нелегальных мигрантов. Как ожидается, эта программа вызовет резкую критику со стороны республиканцев в Конгрессе США, которые выступают за ужесточение миграционной политики.