Байден закричал странным голосом после встречи со Столтенбергом

Президент США Джо Байден неожиданно закричал на журналистов после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Белом доме.

На опубликованном видео Байден пожал руку Столтенбергу, после чего журналисты наперебой стали выкрикивать вопросы президенту США. В ответ Байден издал несколько странных выкриков и застыл с улыбкой на лице.

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Ранее по соцсетям разошлось видео, на котором Байден замер на сцене, из-за чего бывшему президенту США Бараку Обаме пришлось увести его за руку. Это произошло во время одного из мероприятий в Лос-Анджелесе по сбору денег на президентскую кампанию Байдена.

В Белом доме потом поясняли, что Байден не "завис", а таким образом приветствовал своих сторонников со сцены.