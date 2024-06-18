Столтенберг назвал причину поддержки Украины со стороны НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс оказывает поддержку Украине исходя из собственных интересов безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление он сделал во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По словам Столтенберга, НАТО оказывает поддержку Украине «не в благотворительных целях».
«Нам необходимо понимать, что помощь Украине – это не благотворительность, мы помогаем Украине, потому что это, прежде всего, соответствует нашим интересам безопасности», — рассказал он.
Ранее Столтенберг заявил, что присоединение Украины к НАТО стало бы лучшей гарантией ее безопасности.