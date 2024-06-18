Маск назвал Associated Press пропагандистской машиной

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск назвал Associated Press крайне левой пропагандистской машиной. Его слова приводит «РИА Новости».

Ранее AP выпустил публикацию, в которой попытался опровергнуть один из инцидентов с президентом США Джо Байденом, где он застыл на публике. Речь шла о мероприятии в Лос-Анджелесе 15 июня. Инцидент был снят на видео, однако агентство заявило, что ничего из ряда вон выходящего там не произошло.

«Ассошиэйтед Пресс — это крайне левая пропагандистская машина», — отреагировал на это Маск.



До этого глава Tesla также обрушился с критикой на Reuters, назвав его «худшим» из традиционных СМИ в мире. Причиной такого высказывания стала новость об экономической и инвестиционной деятельности производителя электромобилей Tesla.