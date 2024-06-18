Варшава начала готовить запасы воды и электрогенераторы в убежищах

Варшава готовит запасы воды и электрогенераторы в убежищах, сообщил мэр польской столицы Рафал Тшасковский.

Он пояснил, что критическая инфраструктура проверяется в рамках программы «Варшава защищает». Тшасковский добавил, что город должен быть готов к ситуациям любого рода, передает РИА «Новости».

По его данным, в различных приспособленных под убежища помещениях в Варшаве можно разместить около трех млн человек при численности населения столицы около 1,8 млн.

Ранее уехавший в Белоруссию бывший польский судья Томаш Шмидт заявил, что руководство Польши обязалось президенту США непосредственно участвовать в войне против России, если этого попросит Вашингтон.