Коломойского* заподозрили в организации убийства адвоката зятя Кучмы

Украинского олигарха Игоря Коломойского* заподозрили в заказном убийстве адвоката миллиардера, зятя второго президента Украины Леонида Кучмы Виктора Пинчука.

Об этом сообщает издание «Украинские новости», ссылаясь на материалы уголовного дела.

Утверждается, что в 2003 году Коломойский* поручил организацию убийства адвоката своему личному охраннику. К исполнению «заказа» олигарх якобы привлек участников одной из банд, с членами которой был знаком его телохранитель. Однако «исполнители», которые проходят по делу как подозреваемые, летом 2003 года избили не того человека. В результате нападения потерпевший получил тяжкие телесные повреждения.

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«Заказ» олигарха так и не был исполнен. Когда участники банды начали следить за потенциальной жертвой уже после того, как поняли, что ошиблись, они предприняли попытку убийства. Однако злоумышленникам не удалось довести преступление до конца «по независящим от них обстоятельствам». Как сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на экс-депутата Рады Сергея Лещенко, жертвой заказного убийства мог стать юрист Сергей Карпенко. Тот отказался выполнять указания Коломойского* в ходе корпоративного спора вокруг предприятия «Днепрспецсталь», передает РБК.

В мае этого года правоохранительные органы выявили доказательства, подтверждающие причастность олигарха к нападению на адвоката летом 2003 года. Мужчину избили и ранили ножом, но его жизнь спасли врачи.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.