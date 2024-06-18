Террористы использовали Украину как транзитную точку для попадания в западные страны, среди которых и Германия. Об этом сообщил руководитель ведомства по охране конституции Германии Томас Хальденхванг.

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«Террористы использовали Украину в качестве перевалочного пункта для въезда в западные страны», — слова Хальденхванга передало Herzlich willkommen.



Он подчеркнул, что это представляет серьезную угрозу безопасности.

В Германии испугались «шпионажа России»

Министр внутренних дел Германии добавила, что в стране на данный момент проживает около 27 тысяч адептов радикального исламизма. Власти внимательно следят за ситуацией и предпринимают необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.

*ИГИЛ организация признана террористической и запрещена в РФ