В США заявили о потере своей исключительности

США утратили свою исключительность и больше не являются примером демократического развития для других стран. Об этом пишет обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут.

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«Исключительность (Соединенных Штатов Америки. – прим. ред.) в своей старой форме мертва, а вместе с ней и представления о роли Америки как маяка или крестоносца», - отмечает автор.



Клут пишет, что со временем в США сложились две политические традиции: изоляционисты и интернационалисты. По словам автора, изоляционисты считали, что США совершенствуют свою демократию у себя дома и светят своим светом как «маяк» остальному человечеству, но в остальном оставляют мир в покое. Интернационалисты понимали исключительность как обязанность распространять американские ценности по всему миру в качестве «крестоносцев» или «миссионеров».

Однако сейчас, как подчеркивает он, «все изменилось». В материале приводятся данные опроса американского исследовательского центра Пью, где говорится, что на момент мая 2024 года 40% мирового населения считает, что США больше не представляют собой «хороший пример» демократии.

США больше не будут восприниматься миром как «моральный ориентир или крестоносец», мировое сообщество просто будет считать их великой державой.

В этой связи Клут отмечает, что американская гегемония в защите либерального международного порядка «умрет из-за отсутствия интереса» к нему.

До этого газета Financial Times писала, что США часто говорят об основанном на правилах международном порядке, однако сами постоянно его подрывают и нарушают правила.