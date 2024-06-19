Казахстан направил запросы в Киев по нападению на оппозиционера Садыкова

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил направить официальные запросы в Киев в связи с нападением на казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Соответствующий запрос отправлен по линии МИД и правоохранительных органов.

Президент подчеркнул, что в случае необходимости официальные органы Казахстана готовы подключиться к расследованию для оказания содействия в выявлении всех обстоятельств произошедшего.

Токаев добавил, что в Казахстане взят курс на укрепление верховенства закона и именно с этой точки зрения необходимо рассматривать преступление в отношении Садыкова в Киеве.

В Шевченковском районе Киева неизвестный несколько раз выстрелил в казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова, когда тот находился в автомобиле со своей женой. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, его жена Наталья не пострадала. Киллера ищут, сообщили в киевской прокуратуре, начато досудебное расследование. Наталья Садыкова связывает покушение с оппозиционной деятельностью мужа.