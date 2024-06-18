Долгожданное появление Кейт Миддлтон на публике смутило фанатов деталью

Первое публичное появление принцессы Уэльской Кейт Миддлтон после объявления о раке смутило поклонников повторением гардероба, сообщило издание Page Six. Наблюдательные фанаты припомнили, что в схожем наряде ее уже видели на коронации короля Карла III в мае прошлого года.

Миддлтон посетила парад Trooping the Colour в Лондоне вместе с мужем, принцем Уильямом и сыновьями. В объективы камер она попала в белом платье от Jenny Packham, которое дополнили черно-белый бант на шее и черный пояс. Также принцесса надела шляпу и туфли на каблуках. Образ дополнил клатч.

Фанаты обратили внимание, что Миддлтон уже выходила в свет таком наряде. Принцессу видели этом платье на коронации Карла III в мае 2023 года, хотя тогда она предпочла другой пояс и надела туфли марки Aquazzura.

Ранее эксперт по языку тела Даррен Стэнтон изучил поведение страдающей от онкологического заболевания Кейт Миддлтон, отметив, что принцесса Уэльская не сумела скрыть волнение после возвращения к королевским обязательствам. Она пыталась сохранить самообладание, но ее улыбка демонстрировала, что Миддлтон хочет, чтобы ею гордились, подчеркнул эксперт. Принцесса помахала толпе лишь несколько раз, что может говорить о попытке избежать внимания и соблюдении дистанции, считает Стэнтон.