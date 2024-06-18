Пока вы не уснули: волна повышения ставок по вкладам и стрельба на заводе в Рязани

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В России началась новая волна повышения ставок по вкладам

Российские банки в июне вновь начали повышать ставки по вкладам, несмотря на сохранение ключевой ставки ЦБ. Об этом пишет «Коммерсантъ».

С начала месяца более десяти ключевых банков на рынке вкладов подняли ставки на 1-2,5%. Среди них — «Сбер», Альфа-банк, Росбанк, Совкомбанк, «Русский стандарт», ВТБ.

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Стала известна причина массового отравления едой из доставки

Причиной отравления 150 человек в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде и Казани стала консервированная фасоль. Об этом пишет Baza.

По данным Telegram-канала, ботулотоксин образовался в фасоли, которая была использована для приготовления опасного салата «Лобио с фасолью». Как именно возбудитель ботулизма оказался в консервированном продукте, пока неизвестно.

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Сотрудник завода застрелил женщину на предприятии в Рязани

Мужчина открыл стрельбу на предприятии «Рязаньмонтажзаготовка» в Рязани, убив одного человека. Об этом со ссылкой на представителя прокуратуры Рязанской области пишет ТАСС.

По ее словам, мужчина стрелял не менее трех раз из охотничьего гладкоствольного оружия.

«Женщина погибла, один мужчина ранен», - пояснила представитель прокуратуры.



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Путин назвал сроки принятия налоговых изменений в РФ

Точечная коррекция налоговой системы должна быть, по предварительным данным, утверждена в августе.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выбравшими работу на Дальнем Востоке специалистами.

"Что касается изменений в налоговой системе, они должны быть отработаны окончательно правительством и Государственной думой - и где-то в августе, по-моему, планируется их окончательное принятие", - рассказал президент.



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Стала известна причина массового отравления едой из доставки

Причиной отравления 150 человек в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде и Казани стала консервированная фасоль. Об этом пишет Baza.

По данным Telegram-канала, ботулотоксин образовался в фасоли, которая была использована для приготовления опасного салата «Лобио с фасолью». Как именно возбудитель ботулизма оказался в консервированном продукте, пока неизвестно.

Красная фасоль, изготовленная компанией «Савон-К», изъята для проверки. Прямо сейчас следователи уточняют, были ли нарушены нормы хранения фасоли или сырье сразу было некачественным.

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Обвиняемый в покушении на Захарченко и подрыве Моторолы заявил о пытках при задержании

Александр Погорелов, который в качестве основного фигуранта проходит по делу о покушении на первого главу Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко и подрыве командира ополченцев Донбасса Арсена Павлова, известного под позывным Моторола, заявил о пытках при задержании. Об этом он заявил в последнем слове в Южном окружном военном суде, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам обвиняемого, в 2017 году его держали в подвале, избивали и пытали током до тех пор, пока он не согласится взять на себя вину за эти преступления. Во время заседания Погорелов заявил, что его заставили выучить написанный текст признания в покушении на Захарченко и работе на Службу безопасности Украины (СБУ) и произнести его на камеру. О признании Погорелова стало известно в 2018 году.

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Восемь человек погибли в массовом ДТП в Рязанской области

© Прокуратура Рязанской области

Восемь человек погибли, 13 пострадали в результате массовой аварии в Рязанской области. Об этом сообщила в своем Telegram-канале прокуратура региона.

По данным ведомства, четыре автомобиля столкнулись на 273 км трассы М-5 в Шиловском районе.

«В результате ДТП пострадали 21 гражданин, из них восемь погибли на месте ДТП, 13 госпитализированы с различными травмами в медицинское учреждение, в том числе трое несовершеннолетних», - отмечается в сообщении.



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После рейда в Подмосковье из России выдворят 1,5 тысячи мигрантов

Более 1,5 тысяч мигрантов выдворят из России по итогам первого этапа операции «Нелегал-2024», который состоялся в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области в Telegram-канале.

Операция проходила с 3 по 9 июня. За это время удалось пресечь более 5,3 тысяч административных правонарушений в сфере миграции, а судебные органы вынесли свыше 1,5 тысяч постановлений об административном выдворении нарушителей за пределы РФ. Кроме того, возбуждено 413 уголовных дел по преступлениям в сфере миграции.

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Игроки сборной Украины попросили выйти тренера из раздевалки после поражения

Футболисты сборной Украины попросили выйти главного тренера национальной команды Сергея Реброва из раздевалки после поражения в матче группового этапа чемпионата Европы — 2024 от национальной команды Румынии. Об этом сообщает Goal.

Игроки решили провести разговор без тренера после этого поражения.

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«Леруа Мерлен» в России сменит название

Сеть "Леруа Мерлен" в России, которая специализируется на товарах для строительства и обустройства дома, приняла решение о проведении ребрендинга: компания сменит название на "Лемана про", первые магазины будут обновлены до конца 2024 года, сообщили ТАСС в ретейлере.

В марте 2023 года французская компания Adeo, владеющая брендом Leroy Merlin, сообщила о намерении передать управление компанией в РФ местному менеджменту. Передача операционного контроля состоялась в 2023 году. Теперь текущий менеджмент принял решение изменить и торговую марку на российском рынке.

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