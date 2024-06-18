Жители Польши внезапно начали готовить убежища

Варшава готовит запасы воды и электрогенераторы в убежищах. Как сообщает РИА Новости, об этом во время общения с журналистами рассказал мэр города Рафал Тшасковский.

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Отмечается, что в рамках программы «Варшава защищает» власти проверяют критическую инфраструктуру польской столицы. Накануне состоялись учения всех городских служб на водопроводном предприятии.

«Мы готовим запасы воды, готовим склады для того, чтобы там складировать дополнительное оборудование, например, генераторы. Мы должны быть готовы на ситуации любого рода», — сказал градоначальник.



По его словам, в различных приспособленных под убежища помещениях в Варшаве, в том числе в метро и подземных паркингах, можно разместить порядка 3 млн человек при населении столицы в 1,8 млн. Тшасковский добавил, что властям потребуется «выполнить кусок работы» для того, чтобы быть готовыми к самым различным чрезвычайным ситуациям.