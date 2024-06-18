Boeing установил неисправные детали в сотни своих самолетов

Несколько сотен неисправных деталей могли оказаться в самолетах Boeing 737 Max. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на претензию инспектора по качеству Boeing Сэма Мохока, направленную в Управление по охране труда и здоровья США.

По словам специалиста, компания потеряла около 400 неисправных деталей для 737 Max и удалила многие из них из внутренней системы каталогизации. Мохок подчеркивает, что за подобными запчастями следует вести тщательный учет, чтобы исключить их попадание в самолеты. Кроме того, Boeing «намеренно скрыла» неправильно хранившиеся рули направления и закрылки во время проверки Федерального управления гражданской авиации США.

Сотрудники комиссии заключили, что собранные на данный момент документы «рисуют тревожную картину». В частности, Boeing при выпуске продукции отдает приоритет не обеспечению качества и безопасности самолетов, а сокращению затрат и повышению скорости производства.

Напомним, что глобальная проверка Boeing началась после инцидента с самолетом модели 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines. Во время полета у борта выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон. Дальнейшие проверки показали, что в парке авиаперевозчика находились еще несколько 737 Max 9 с незатянутыми болтами у дверей, что могло привести к аналогичным авариям.