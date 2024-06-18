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Фон дер Ляйен, Каллас и Кошта могут занять руководящие посты в Евросоюзе

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, бывший премьер Португалии Антониу Кошта и премьер-министр Эстонии Кая Каллас, вероятно, получат руководящие должности в органах власти Евросоюза, сообщил польский премьер Дональд Туск после переговоров с коллегой из Люксембурга Люком Фриденом.

Туск назвал вероятных кандидатов на высшие посты в ЕС
© EPA/TACC
«Я хочу заверить, что мы близки к соглашению. Очень вероятно, что Урсула фон дер Ляйен, Антониу Кошта и Кая Каллас займут руководящие должности [в ЕС]», — цитирует Туска ТАСС.

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Политик пояснил, что решение о распределении высших постов в Евросоюзе будет принято на саммите лидеров государств ЕС на следующей неделе.

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