В Италии рассказали, почему не все страны подписали коммюнике по Украине
Глава Министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что некоторые страны, которые не стали подписывать коммюнике на конференции по Украине, не хотели нарушать отношения с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.
Он подчеркнул, что документ не подписали Индия, ЮАР, Индонезия, Саудовская Аравия, Эмираты, Мексика и Колумбия, назвав эти государства «глобальными игроками».
«На позицию этих стран, безусловно, повлияло стремление сохранить нейтральную позицию, чтобы не нанести ущерб политическим и экономическим отношениям с Россией, и, прежде всего, иметь свободные руки в преддверии будущих переговоров», — сказал Таяни.
До этого информационное агентство Keystone-SDA, ссылаясь на главу департамента международной безопасности МИД Швейцарии, руководителя швейцарской делегации на конференции в Бюргенштоке Габриэля Люхингера, сообщило, что второй так называемый «саммит мира» по Украине должен пройти при участии России, но не в Европе.
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