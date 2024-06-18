В Таиланде разрешили однополые браки

Верхняя палата парламента Таиланда одобрила в последнем чтении поправки, известные как «Закон об однополых браках»* («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ). Как сообщает РИА Новости, они предполагают изменения в Гражданском кодексе страны, которые уравнивают в правах традиционные и однополые браки*.

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Так, однополым парам* предоставят права на регистрацию брака, распоряжение совместно нажитым имуществом, наследование собственности, получение права опеки над недееспособным супругом и прочие. Голосование прошло после дебатов, длившихся три с половиной часа. За поправки проголосовали 130 сенаторов, против — четверо. Воздержались от голосования 18 парламентариев.

Теперь законопроект отправят на согласование в кабинет министров Таиланда для последующей публикации в Royal Government Gazette, специальном издании для публикации новых указов, законов и подзаконных актов. После публикации они вступят в силу через 120 дней.

* «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ.