Эстонский суд признал российского политолога виновным в шпионаже

Эстонский суд приговорил российского политолога Вячеслава Морозова к шести годам тюрьмы по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает ERR.

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Харьюский уездный суд признал бывшего профессора Тартуского университета виновным в шпионаже против Эстонии. Политолог получил шесть лет и три месяца лишения свободы.

«Морозов был признан виновным в действиях против Эстонской Республики по поручению иностранной разведки», — заявили в суде. Как утверждает обвинение, ученый собирал информацию о внутренней политике Эстонии, в частности, в сфере безопасности и обороны.



В январе Полиция безопасности Эстонии задержала Морозова по подозрению в шпионаже. После этого Тартуский университет сообщил о прекращении трудовых отношений с политологом.