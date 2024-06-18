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The Federalist: политика Байдена подвела доллар

Портал The Federalist заявил, что торговые партнеры США не занимались бы дедолларизацией, если бы экономическая политика администрации президента Джо Байдена была действительно сильной. Соглашение между США и Саудовской Аравией, определяющее доллар в качестве основной валюты для торговли нефтью, истекло 9 июня, что способствует дедолларизации, отмечается в статье.

Доллар США был, по сути, «золотым стандартом» мировой торговли нефтью. Теперь это в прошлом и возобновились опасения по поводу будущего американской экономики, подчеркивает The Federalist. Экономист Питер Сент-Онж заявил, что «беспрецедентные» санкции США против России вынудили дружественные Штатам страны - от Бразилии до Саудовской Аравии - отойти от доллара и «упасть в объятия анти-американской коалиции БРИКС». Сейчас лишь 40 процентов мировой торговли осуществляется в долларах по сравнению с 52 процентами всего десять лет назад, отмечал Сент-Онж. В то же время в экономике США наблюдается рост инфляции, рекордно высокие ставки по ипотечным кредитам и нестабильность на рынке труда.

Разведка Израиля предупреждала об атаке ХАМАС за три недели

Израильские СМИ обнародовали «впечатляющий разведывательный документ», подробно описывающий планы ХАМАС по нападению на Израиль в октябре 2023 года. Как сообщает портал JDN, израильская разведка составила этот документ за три недели до атаки.

Документ подтверждает, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и разведывательные службы страны были осведомлены о плане ХАМАС напасть на военные посты и поселения неподалеку от границы. В документе подчеркивалось, что палестинское движение планирует захватить 200-250 заложников. Также там были описаны условия содержания заложников и инструкции о поведении похитителей в «крайних случаях». Во время атаки 7 октября члены ХАМАС захватили более 240 заложников, около 1 200 человек были убиты.

«Украина не смогла надавить на Россию с помощью саммита»

Прошло больше двух лет с момента начала украинского кризиса, но конфликт не демонстрирует никаких признаков замедления, пишет японская газета Mainichi Shimbun. В середине июня 2024 года в Швейцарии прошел первый саммит по урегулированию, созванный Украиной. Он не помог устранить разногласия в международном сообществе и лишь еще раз подчеркнул, что достичь мира будет сложно, подчеркивает издание.

Как отмечает Mainichi Shimbun, результаты саммита не помогли усилить давление на Россию и не привели к консенсусу международного сообщества. В то же время на конференции было подтверждено, что диалог с Россией необходим для достижения мира: страны, принявшие участие в саммите, сделали ряд заявлений, подчеркнувших важность диалога.

«Крах США»: почему Россия и Грузия восстанавливают связи

Как сообщили грузинские СМИ, Тбилиси сейчас «активно работает» над восстановлением дипломатических отношений с Москвой, разорванных в 2008 году. Ливанский телеканал Al Mayadeen назвал это «сейсмическим событием, которое убедительно говорит о необычайных темпах и масштабах краха империи США».

По версии Al Mayadeen, на протяжении десятилетий Вашингтон вкладывал огромную энергию и деньги, пытаясь настроить Грузию против России. Однако у Тбилиси глубокие культурные, экономические и исторические связи с Москвой. Телеканал отмечает, что сейчас в Грузии широко распространена ностальгия по Советскому Союзу, а Иосиф Сталин остается героем для множества жителей страны. Хотя в Грузии сильна общественная поддержка евроатлантической интеграции, недавние события побудили многих грузин пересмотреть отношение к Западу, считает Al Mayadeen. Телеканал упомянул многочисленные «заговоры с целью свержения правительства» в Грузии и обвинил в них США.

Северная Корея высказалась об СВО

По случаю визита президента РФ Владимира Путина власти Северной Кореи объявили, что народ и правительство страны полностью поддерживают российскую спецоперацию на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Нодон синмун».

В статье северокорейской газеты подчеркивается, что Россия защищает свои «суверенные права, достоинство и интересы развития». Также власти КНДР подчеркнули, что решительно осуждают «опасные попытки враждебных сил разжечь огонь вооруженного конфликта по всей Европе». Как отмечает ТАСС, в статье Путина для «Нодон синмун» подчеркивается, что Россия высоко ценит поддержку КНДР.