НАТО должна переосмыслить свои действия в конфликте на Украине, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь во время брифинга с журналистами. Таким образом он отреагировал на призыв генсека Альянса Йенса Столтенберга заставить Китай заплатить за якобы военную поддержку России. Дипломат также рекомендовал блоку перестать перекладывать вину и ответственность, сеять раздоры и провоцировать эскалацию, пишет РИА Новости.

У международного сообщества есть свое справедливое мнение о том, какую роль в украинском кризисе играет НАТО, продукт холодной войны и самая крупная военная группировка в мире. НАТО стоит переосмыслить свои действия, а не осуществлять произвольные клеветнические нападки на Китай, — подчеркнул Линь Цзянь.



Первый заместитель комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что Россия всегда готова ответить на агрессию НАТО. Таким образом он ответил на заявления генсека Альянса Йенса Столтенберга, недавно сообщившего об обсуждении планов по приведению своих ядерных арсеналов к готовности. По словам сенатора, эти высказывания являются блефом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания Столтенберга, подчеркнул, что они являются очередным нагнетанием напряженности. Он заметил, что Путин, в отличие от представителей Запада, никогда не затрагивает ядерную проблематику «по своей инициативе» и очень внимательно относится к этому вопросу.