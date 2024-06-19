В США призвали возобновить тесты ядерного оружия

Экс-президент США Дональд Трамп после переизбрания на второй срок должен возобновить тесты ядерного оружия, чтобы противостоять России и Китаю. Такое мнение выразил бывший помощник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

© РИА Новости / Максим Блинов

"Китай и Россия модернизировали свои ядерные арсеналы <...>. Соединенным Штатам необходимо поддерживать техническое и численное превосходство над объединенными ядерными арсеналами Китая и России. Для этого Вашингтон должен впервые с 1992 года испытать новое ядерное оружие на надежность и безопасность в реальном мире, а не только с помощью компьютерных моделей", - написал он в статье, опубликованной во вторник в издании Foreign Affairs.



В Китае сообщили, что страна не собирается первой применять ядерное оружие

При это он подчеркнул, что обычный арсенал США также нуждается в трансформации.

"Второй срок Трампа будет сопровождаться огромными инвестициями в эту важнейшую технологию [гиперзвуковое оружие]", - добавил экс-помощник.



Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что несколько признаков указывают на угрозу возобновления полноформатных ядерных испытаний США, Россия в этом случае ответит зеркально.

8 октября 2023 года американское Минэнерго сообщило, что в Неваде был произведен "подземный химический взрыв с целью улучшения возможностей США выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру".