Президент Португалии призвал Запад уйти от двойных стандартов по Украине

Западу нужно отказаться от ведения политики двойных стандартов в контексте конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Об этом заявил президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза на мероприятии в Португало-американском фонде развития (FLAD) в столице страны, его слова приводит издание Lusa.

«Нам нужно смотреть на эти конфликты более комплексно, избегая двойных стандартов в области международного права», - подчеркнул глава государства.



Он добавил, что в урегулирование конфликтов на Украине и Ближнем Востоке необходимо привлекать Китай. При этом, по словам де Соузы важно сохранять трансатлантический альянс «очень сильным».

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До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что в настоящее время в мире формируется более трезвая оценка ситуации на Украине.