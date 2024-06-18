Депутата Верховной рады Гончаренко* заочно осудили на 10 лет

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заочно приговорен к десяти годам колонии за оправдание терроризма и фейки о российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Военный суд.

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По словам источника издания в 2-м Западном окружном военном суде, фигурант признан виновным в распространении военных фейков из-за политической ненависти, оправдании терроризма и разжигании ненависти с угрозой насилия.

Ранее Дорогомиловским судом Москвы был заочно арестован главный редактор интернет-издания «Важные истории» Роман Анин* (признан в РФ иностранным агентом) по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ.

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

* Физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента