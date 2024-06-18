В Польше предсказали распад ЕС через 10-15 лет

ЕС может распасться в течение предстоящих 10-15 лет из-за растущих миграционных проблем. Такое заявление в эфире радиостанции Radio Zet сделал Мачей Дущик, замглавы МВД Польши.

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"Если мы не сможем контролировать миграцию, нам грозит (коллапс - прим. ред.) Шенгена. Если Шенген падет, то аргументов в пользу существования ЕС будет все меньше. И в определенной перспективе ЕС может распасться. Это очень реалистичный сценарий на ближайшие 10-15 лет", - считает польский чиновник.



Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия незамедлительно предпримет ответные шаги в случае, если Евросоюз пойдет на ограничение передвижений российских дипломатов в странах ЕС.