Украинский переводчик исказил слова Мелони на саммите в Швейцарии

Украинский переводчик исказил заявление премьера Италии Джорджи Мелони на швейцарской конференции по Украине, пишут «Известия». По данным газеты, Мелони приписали обещание «заставить Россию сдаться», которого она не давала.

Конференция, организованная по просьбе Украины в Швейцарии, проходила с 15 по 16 июня. Мелони выступила на этой встрече и пообещала Украине поддержку.

«Если бы Украина не могла рассчитывать на нашу поддержку и была вынуждена сдаться, мы не собрались бы здесь сегодня, чтобы обсудить минимальные условия для переговоров», - заявила итальянский премьер.



В одном из украинских СМИ перевели слова Мелони так, что они стали звучать как угроза в адрес России. «Известия» отмечают, что на неверный перевод журналистам указали интернет-пользователи.

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