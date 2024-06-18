Агента Секретной службы США ограбили во время поездки Байдена в Калифорнию

Агента Секретной службы США ограбили в Калифорнии на минувших выходных, во время проведения президентом Джо Байденом предвыборной кампании в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на официальных лиц.

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Инцидент произошел вечером в субботу, 15 июня. В полицию Тастина к югу от Лос-Анджелеса поступил звонок об ограблении — преступники «под дулом пистолета» отобрали у агента сумку. Позднее некоторые вещи мужчины обнаружили, однако подозреваемые пока не установлены.

Как рассказал представитель Секретной службы Энтони Гульельми, агент подвергся нападению в свободное от работы время, когда возвращался с рабочего задания. Мужчина использовал табельное оружие, однако неизвестно, получили ли ранение злоумышленники. Он добавил, что расследование продолжается.

Напомним, что Байден посетил мероприятие по сбору средств в Лос-Анджелесе вместе с бывшим президентом Бараком Обамой, актерами Джорджем Клуни и Джулией Робертс и комиком Джимми Киммелом. Вместе им удалось набрать рекордную сумму в 30 млн долларов.