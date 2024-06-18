В ЕС заявили о новом назначении главы Евросовета в случае истечения полномочий

Глава Европейского совета Шарль Мишель может стать новым главой МИД Бельгии в случае истечения срока полномочий на своем посту. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

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«Еще слишком рано [говорить о подобном назначении], но это вполне реально», — рассказал бельгийский чиновник на правах анонимности.



Причиной подобного назначения является успех партии Мишеля «Реформаторское движение», которая по итогам парламентских выборов 9 июня одержала победу во франкоязычной части страны. В связи с этим, руководство партии хочет привлечь главу Евросовета как опытного политика для назначения руководителем внешнеполитического ведомства.

Ранее Мишель рассказал, как проходит процесс обсуждения кандидатуры будущей главы Европейской (ЕК). По его словам, участники переговоров пока не пришли к компромиссу по этому вопросу.